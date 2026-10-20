Grève générale annoncée par les centrales syndicales : le gouvernement réaffirme son ouverture au dialogue

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Les ministres du gouvernement ont tenu, ce lundi 19 octobre 2026, un point de presse pour évoquer les questions relatives au Pacte national de stabilité sociale et à la situation née de l’annonce du Front syndical pour la défense du Sénégal qui prévoit une grève générale de 72 heures les 21, 22 et 23 octobre 2026.

Le porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, a rappelé qu’une réunion du Comité de pilotage tripartite du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et le développement s’est tenue le jeudi 15 octobre 2026, sous la présidence de M. Al Haminou Lo, Premier ministre.

Bakary Sarr a indiqué que le gouvernement demeure ouvert au dialogue et à l’apaisement. « Notre priorité est de poursuivre les échanges dans l’esprit de responsabilité et de recherche de solutions dans l’intérêt des travailleurs comme de l’ensemble de la population », a déclaré le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions.

Le gouvernement invite ainsi les centrales syndicales à poursuivre le dialogue.