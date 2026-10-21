Grève générale de 72 heures : les délégués de quartier de Keur Massar Nord appellent à la reprise du dialogue

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L’Association des délégués de quartier de la commune de Keur Massar Nord (ADQ-KMN) a appelé, mercredi, le gouvernement et les centrales syndicales à faire preuve de « responsabilité et de patriotisme », en renouant le dialogue pour trouver une issue à la grève générale de 72 heures entamée le même jour au Sénégal.

Dans un appel rendu public à cette occasion, l’association exhorte les différentes parties à « faire preuve de hauteur et de dépassement » et à se retrouver autour de la table des négociations afin d’éviter aux populations les conséquences d’une paralysie des services publics.

Se déclarant à égale distance du gouvernement et des organisations syndicales, l’ADQ-KMN reconnaît à la fois la légitimité du droit de grève et des revendications des travailleurs, ainsi que la responsabilité de l’État dans le respect des procédures et la continuité du service public.

Elle rappelle toutefois que les accords signés, notamment le Pacte national de stabilité sociale et les protocoles sectoriels, engagent les parties qui les ont conclus. À ce titre, elle invite l’État à respecter ses engagements dans les délais convenus et les syndicats à épuiser toutes les voies de dialogue et de conciliation.

L’association souligne les difficultés auxquelles les ménages sont déjà confrontés, entre les conséquences persistantes des inondations, la cherté de la vie et les charges liées à la rentrée scolaire. Elle met également en garde contre les risques d’une perturbation de la continuité des soins, de la surveillance épidémiologique et de la vaccination des enfants, dans un contexte marqué par l’épidémie de diphtérie.

Selon les données du ministère de la Santé arrêtées au 11 octobre 2026, le Sénégal comptait 301 cas confirmés de diphtérie, dont 12 décès, dans 13 régions. La région de Dakar enregistrait 43 cas, dont huit dans le district sanitaire de Keur Massar.

À l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), dont l’ouverture est prévue le 31 octobre, l’ADQ-KMN appelle également les acteurs sociaux à privilégier l’intérêt supérieur de la Nation.

Enfin, elle invite le Haut Conseil du Dialogue Social à jouer pleinement son rôle de médiation et de prévention des conflits, tout en se déclarant disponible pour contribuer à la recherche de solutions consensuelles.