Grippe chez les enfants: 200 à 300 patients par jour

Les blouses blanches de l’hôpital pour enfant Albert Royer ont fait face à la presse hier, pour aborder la question des cas graves de grippe notés chez les enfants depuis plus de deux semaines.

Depuis plus de deux semaines, l’hôpital pour enfant Albert Royer fait face à un rush. La raison ? Une épidémie de grippe qui fait passer le nombre de consultations de 200 à 300 par jour et le nombre de malades de 30 à 40 par jour. S’exprimant à cette occasion, le Professeur Idrissa Demba Ba, chef du service pneumo-pédiatrie de dire : « Nous avons tous constaté depuis presque deux semaines une affluence de patients. Nous avons eu beaucoup de patients qui sont venus pour de la toux, une fièvre, des vomissements, et le service a tout fait pour les prendre en charge. »

A l’en croire, ce phénomène ne s’est pas seulement produit dans leur structure, mais dans toutes les structures qui prennent en charge des enfants. Toutefois, le Professeur Idrissa Demba Ba et ses collègues se veulent clairs : ils reçoivent tous les patients en consultation, quelles que soient leur pathologie et la gravité de la maladie.

Pour le chef du service pneumo-pédiatrie de l’hôpital Albert Royer, ces cas de grippe peuvent s’expliquer par le changement de climat. Cependant, Professeur Demba Ba rassure sur la mortalité qui n’a pas augmenté. « Malgré le délai d’attente qui est long, nous faisons tout pour que les enfants reçoivent les soins appropriés.» Il faut s’attendre qu’il y ait plus de crise d’asthme, quand l’école ouvrira ses portes et plus de cas de bronchites.

« Malgré le délai d’attente qui est long, nous faisons tout pour que les enfants reçoivent les soins appropriés pour qu’il n’y ait pas de décès ». Le toubib renseigne que l’hôpital reçoit 100.000 consultations par an et 5000 hospitalisations par an. « Les 100000 qui viennent sont généralement sans rendez-vous, il y a une mutualisation au niveau des activités », confirme le Professeur.

ANNA THIAW