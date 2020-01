GUEDIAWAYE: UN HOMME ARRÊTÉ AVEC 340 LITRES D’ESSENCE

A quoi était l’essence saisie ? C’est la principale interrogation qui sera au centre de l’enquête ouverte par la Police de Guédiawaye pour faire la lumière sur cette saisie survenue avant-hier lundi 13 janvier 2019. En effet, avec la surchauffe constatée sur le front social rythmé par des manifestations de protestation en tout genre, la circulation et le stockage dans les conditions hors normes d’un liquide aussi inflammable que l’essence peuvent bien inquiéter. C’est dire que la destination exacte des 340 litres saisis paraît suspecte pour les enquêteurs et les populations.

Selon des témoins de la saisie, tout est parti d’une infiltration opérée par la Police de Guédiawaye qui a pu ainsi capter l’information selon laquelle un individu du nom de I. S, transportant dix-sept fûts de 20 litres d’essence à bord d’un véhicule de type 4×4 modifié, venait de stocker le liquide inflammable dans une maison sise dans la commune de Ndiarème Limamoulaye. Dès la réception de l’information, la police a dépêché ses éléments sur les lieux aux fins d’installer un dispositif de surveillance de ladite maison avant de sonner l’assaut pour procéder à la vérification, à la saisie et à l’arrestation de toutes les personnes mêlées à cette affaire. Les éléments de la police ont pu constater effectivement la présence du produit et celle d’un individu du nom de I.S qui a été arrêté et conduit au Commissariat. Sur l’origine des dix-sept fûts de 20 litres d’essence, on souffle que I.S s’est juste limité à déclarer qu’il les a acquis à Yoff auprès d’un fournisseur dont il est incapable de dire le nom. Une attitude pour protéger son fournisseur? Personne ne sait pour l’heure. En sus, il a révélé que le produit était destiné à la cité religieuse de Touba et qu’en cours de route, arrivé dans le département de Guédiawaye, son véhicule est tombé en panne, l’obligeant ainsi à stocker les dix-sept fûts dans la maison où il a été trouvé et interpellé par la Police. I.S a été placé en garde à vue et les 340 litres d’essence placées sous scellés.