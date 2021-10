Guinaw Rail Sud : BBY conteste Baba Fall

L’investiture de Baba Fall comme candidat à la mairie de Guinaw Rail Sud n’est pas appréciée par le BBY local. Dans un communiqué, la coalition exprime son désaccord.

Nous, responsables de « Benno Bokk Yaakaar » de Guinaw Rail Sud, réunis ce vendredi 29 Octobre 2021 :

*exprimons notre étonnement sur le choix de Baba Fall comme candidat

*attirons l’attention de la conférence des leaders de « Benno Bokk Yaakaar » sur les risques d’un tel choix

*rappelons qu’une forte coalition composée de l’APR, du PS, de l’AFP, de l’URD, du PAREL, du RTAS, du PIT, et du PCDS, renforcée par les candidats désistant de Bess du Niak et du mouvement Nouvel espoir de Guinaw Rail Sud, ALSAR, « Nouvelle Vision sociale », de mouvements associatifs de la société civile, avait porté son choix sur Monsieur Maël Thiam, Administrateur de l’APR et 1er Vice-Président du Haut conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) ;

*précisons que le choix de notre candidat était basé sur des critères objectifs du profil devant faire face au maire PDS sortant établi depuis 19 ans.

*maintenons notre choix porté sur Maël Thiam

Fait à Guinaw Rail Sud le 29 Octobre 2021

La Coalition Benno de Guinaw Rail Sud