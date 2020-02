Guinée-Bissau : La Cour suprême invalide les résultats de la présidentielle

La Guinée-Bissau n’est pas encore sortie de l’ornière et le feuilleton présidentiel est loin de connaître son épilogue. Alors que le candidat Umaro Sissoko Embalo crie victoire, fait le tour des pays étrangers et prépare son investiture, la Cour Suprême a invalidé, hier, les résultats de l’élection présidentielle et demandé un recomptage des voix bureau par bureau.

La juridiction a été saisie d’un recours par le candidat Domingos Simoes Pereira qui a jubilé à l’annonce de cette décision. Sur sa page Facebook, il écrit : «Croire en la justice est le seul chemin sûr vers la construction d’une patrie vraiment démocratique. C’est pourquoi, le PAIGC célèbre avec le peuple guinéen cette courageuse et louable décision de la Cour Suprême».