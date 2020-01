Guy Marius: Les droits de l’Hommiste rejoignent le combat

Du soutien pour le collectif de refus ’’Ñoo Lank’’. Les organisations de défense des droits de l’homme s’engagent dans la lutte pour la libération de Guy Marius Sagna. L’activiste a bouclé, aujourd’hui, 2 mois de détention après son arrestation, devant les grilles du Palais de la République, le 29 novembre dernier, dans le cadre de la protestation contre la hausse de l’électricité.

« Un cas Guy Marius Sagna »

Face à la presse, les représentants de la Ligue sénégalaise des droits de l’homme (LSDH), Amnesty international, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO), et Article 19, n’en démordent pas : « Il est détenu dans le quartier de haute sécurité réservé aux détenus dangereux. En l’occurrence, toutes les personnes poursuivies pour terrorisme. »

Dans leurs argumentaires, les droits-de-l’hommiste motivent « un combat de principe ». « Il n’y a rien d’anormal que nous soyons aujourd’hui là. Je pense que c’est le contraire qui aurait étonné, qu’il y ait une violation manifeste de droits humains et que les organisations de défense dont l’essence c’est de les protéger, de dénoncer des violations, et de les faire cesser autant que possible », plaide Me Assane Dioma Ndiaye, le président de la LSDH. Avant de trancher : « Il n’y a pas un cas de 9 manifestants, il n’y a que Guy Marius Sagna, qui intéresse le pouvoir politique ».