GUY MARIUS REPREND SA DIETE

Guy Marius Sagna a repris la grève de la faim. Son avocat, Me Moussa Sarr, l’a rencontré ce jeudi au camp pénal. Du fond de sa cellule, l’activiste réclame l’annulation de la hausse des prix de l’électricité, la libération de Fallou Galas et de Ousmane Sarr qui n’ont, eux aussi, pas eu droit à une liberté provisoire. Guy Marius Sagna reclame aussi son droit à passer un appel téléphonique chaque 15 jours et l’affichage du règlement intérieur de la prison.