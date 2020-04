Guy Marius Sagna traîne l’Etat devant la Cour suprême

Guy Marius Sagna et ses camarades ont porté plainte contre l’Etat devant la Cour suprême. Dans leur requête, ils demandent à l’instance judiciaire d’enjoindre à l’Etat du Sénégal, à travers son Ministre en charge de la santé et de l’action sociale, de procéder, par un dispositif adapté, à un test de dépistage massif des populations, de sorte que les défaillances constatées dans la circulation inquiétante du virus, susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des citoyens, soient éliminées ; de prendre toutes les mesures propres à faire respecter l’égal accès de toutes les personnes au test de dépistage ; d’évaluer de manière régulière et contrôler le fonctionnement des dispositifs de tests existants ; de dégager les moyens nécessaires pour être utilisés à tout moment et d’ordonner toutes mesures utiles en application de l’article 86 de la loi sur la Cour suprême.