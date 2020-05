Haaland, la blessure stupide

Le buteur norvégien s’est blessé au genou droit.

En plus de perdre un match capital dans la course au titre contre le Bayern (0-1), le Borussia Dortmund a vu Erling Haaland se blesser au genou droit. Dans des conditions pour le moins évitables.

Alors que le Borussia Dortmund était mené 1-0 par le Bayern Munich, dans un match qui a permis aux Bavarois de faire un énorme coup dans la course au titre, Lucien Favre n’avait pas prévu de sortir Erling Haaland, à la 72e minute, au moment de l’entrée de Giovanni Reyna.

Mais l’ancien coach de l’OGC Nice a dû se rendre à l’évidence: son avant-centre était blessé au genou droit. La raison ? C’est la chaîne de télévision norvégienne Viasport qui a retrouvé l’image. Haaland, en pleine course, a percuté l’arbitre de la rencontre dans le rond central.

On pourra parler d’accident bête, et de blessure pour le moins évitable. Et reste maintenant à connaître désormais la gravité de la blessure d’Haaland. Favre s’était voulant rassurant après la rencontre, en indiquant en conférence de presse que son avant-centre ne serait pas absent trop longtemps.

Mais Bild annonce que l’ancien joueur de Salzbourg est d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Paderborn dimanche après-midi.