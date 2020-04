Habib Beye prolonge son contrat à Canal+

Ancien Olympien (2003-2008), Habib Beye est aujourd’hui un consultant reconnu en France et très apprécié par les supporters marseillais. Il y avait ainsi l’ombre d’un doute sur sa prolongation à Canal+ en fin de saison. Mais l’ex-défenseur de l’OM a mis fin au suspense et s’est engagé pour les trois prochaines années avec la chaîne cryptée. « Quand l’aventure est belle… elle continue. Merci Canal+ pour cette confiance depuis 2013 et dorénavant pour les 3 prochaines années. Prenez soin de vous et à bientôt », a déclaré Habib Beye sur son compte Twitter il y a quelques minutes. Les fans de l’OM devraient apprécier !