Hausse des salaires: La Sonatel défie l’État

La Sonatel n’en a cure de la hausse annoncée des salaires dans le privé dont la mesure devrait être effective depuis le 11er janvier 2020. Selon les informations de Libération, le directeur général Sékou Dramé a « déchiré » les nouveaux barèmes des salaires, en violation totale des textes. Pour rappel, les syndicalistes et le patronat sont parvenus à un accord pour l’augmentation des salaires dans le privé. A partir du 1er janvier 2020, il y aura une hausse de 5% pour les cadres et agents de maitrise à 8% pour les personnels de 1ère, 2ème, et 3ème catégorie.