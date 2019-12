AMINATA MBENGUE NDIAYE A CRACHE SUR 50 MILLIONS POUR QUITTER LE PS

Nommée à la tête du Hcct en novembre 2019, Aminata Mbengue a été installée officiellement. Elle a voulu marquer son entrée en fonction par un hommage appuyé à Ousmane Tanor Dieng . Cet hommage a démarré par un film institutionnel qui retrace la vie et l’œuvre de l’ancien Secrétaire général du Parti socialiste (Ps). Dans l’auditorium du Hcct, l’émotion était vive. Des larmes ont coulé. L’image de OTD était encore présente dans l’esprit de ses ex collègues.

La présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Aminata Mbengue Ndiaye, s’est voulue reconnaissante. Pour elle, Macky Sall a accompli sa part du contrat sur le compagnonnage qui le liait au défunt Secrétaire général du Parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng. Pour elle, l’hommage national qu’il lui a rendu à son décès témoigne du respect que Macky Sall avait pour l’ancien patron des Socialistes du Sénégal. « C’est le lieu aussi de remercier très sincèrement le Président de la République, son excellence Macky Sall, pour ses beaux gestes suite au rappel à Dieu du Président Ousmane Tanor Dieng. En effet, le président Macky Sall nous a consolés et rassurés. Et comme on a l’habitude de le dire, un leader qui honore ses disparus rassure les siens », a laissé entendre Aminata Mbengue Ndiaye, ce mardi, à l’ouverture de la session extraordinaire du Hcct réservée à OTD.