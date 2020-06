Hivernage: des orages et pluies annoncés au Sud

Des orages et pluies faibles à modérés sont attendus sur les régions Sud-Est et Sud du pays entre vendredi et samedi. Selon les prévisions de l’ANACIM (Agence nationale de l’aviation civile), un système pluvio-orageus en provenance du Mali devrait provoquer ces précipitations.

Des pluies faibles devraient par ailleurs tomber sur la zone centre-sud (Koungheul, Kaffrine, Nioro), à la faveur d’un possible débordement de ce système, signale la même source.

Les prévisionnistes prévoient, partout ailleurs, un ciel sera nuageux à passagèrement nuageux, avec un temps chaud sur la quasi-totalité du territoire et des températures maximales vacillant entre 30° à Ziguinchor et 42°C à Matam.

Des visibilités généralement bonnes, et des vents de secteur ouest à sud-ouest et d’intensité faible à modérée sont également prévus.