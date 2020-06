Honor MagicBook 14, de la qualité à prix honorable

Tout le monde en France connait plutôt Honor pour ses smartphones, plus rarement pour ses ordinateurs. Cela pourrait changer avec l’arrivée de deux modèles aux caractéristiques alléchantes pour leur prix qui ont été présenté au mois de février 2020. Le MagicBook se décline en deux versions de 14 et 15 pouces, c’est le plus petit format qui nous a été proposé en test.

Honor n’a pas fait de frais excessifs concernant le packaging qui est aussi sobre que son contenu. On ne trouve que l’appareil et son chargeur en plus de l’appareil et un petit guide de démarrage rapide. Le chargeur est différent de ceux qu’on trouvait jusqu’ici sur les PC portable et ressemble plus à un chargeur de smartphone avec sa prise USB-C Power Delivery 65W.

L’avantage du Power Delivery, outre la recharge rapide, est qu’il pourra facilement être remplacé en cas de perte. Il pourra aussi servir de chargeur pour d’autres appareils USB-C. Toutefois le cordon livré est un peu court avec ses 1,80 mètres et aurait gagné à être plus long de quelques centimètres. Un cordon plus long USB-C/USB-C se trouvera facilement dans n’importe quelle boutique.

Un filet bleu brillant est présent sur la tranche de l’appareil mais reste beaucoup plus discret que sur les photos commerciales contrairement à l’inscription « Honor », elle aussi bleutée, qu’il est impossible de ne pas remarquer. Dessous des patins antidérapants légèrement surélevés permettent d’assurer à la ventilation d’obtenir de l’air et aux haut-parleurs de diffuser le son.

En revanche on ne trouve pas de trappe d’accès aux composants, ce qui est bien dommage si l’on envisage de changer le SSD ou la RAM. Dans une vidéo de démontage d’Honor on peut toutefois constater qu’avec un tournevis de précision Torx cela reste faisable, contrairement à la RAM qui elle ne pourra pas être remplacée ou augmentée.

Côté gauche on trouve l’unique port USB-C de l’appareil qui sert aussi bien à recharger qu’à connecter d’autres périphériques, un port USB-A 3.0 et une sortie HDMI pour brancher un affichage externe.

Le déverrouillage est aussi réactif que sur nos smartphones lorsque la session est verrouillée. Et même mieux, lorsque le PC est arrêté, le lecteur d’empreinte est tellement véloce qu’un simple appui pour démarrer détecte en même temps s’il a reconnu votre empreinte. Et comme on le verra plus tard, l’appareil est doté d’un processeur assez véloce, le démarrage de Windows 10 a finalement des allures de sortie de veille tant il est rapide, encore un bon point pour la mobilité.

Si vous cherchiez la webcam sur le bord supérieur de l’écran, vous n’étiez pas au bon endroit. Celle-ci est cachée astucieusement dans une touche entre le F6 et F7 et se relève dès que l’on appuie dessus. Cela présente des avantages au niveau de la confidentialité puisqu’on ne craindra pas d’être espionné en cas de piratage.

En revanche cela provoque un angle qui n’est pas très avantageux pour la personne qui utilise la caméra. C’est le cas lorsque le PC est posé sur un bureau, ça l’est encore plus lorsque le PC est posé sur les genoux. Côté qualité le million de pixels du capteur ne fait pas de miracle mais permet de faire de la visioconférence.