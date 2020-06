HONORARIAT CESE: TROIS (3) VERSIONS D’UN DÉCRET POLÉMIQUE

Nous en sommes à trois (3) décrets, tous portant sur l’honorariat de l’ancien président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Le troisième a été publié en douce dans le Journal Officiel (JO) N°7330 du vendredi 19 juin 2020, une nouvelle version du même décret, différente de celle rendue publique par Yakham Mbaye.

Le juriste Seybani Sougou démêle le vrai du faux…

« De la république des délinquants à la république des faussaires »

Dans une interview accordée au site DAKARACTU le 24 mai 2020, le fou du roi Yakham M’Baye a exhibé un décret n°2020-964 supposé authentique, signé par Macky Sall.

Nous apportons la preuve formelle que le décret n°2020-964 publié sur le site de DAKARACTU le 24 mai 2020, est un FAUX.

Dans son numéro spécial N°7330 du vendredi 19 juin 2020, une troisième version du décret a été publiée au journal officiel, différente de celle publiée sur le site DAKARACTU.

En effet, dans le décret n°2020-964 produit par Yakham M’Baye, il est écrit au niveau du visa n°2 « Vu la loi organique n°2012-28 du 28 septembre 2012, relative à l’organisation et au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental ».

Dans le décret n°2020-964 publié au Journal officiel du 19 juin 2020, il est écrit, au niveau du visa n°2 « Vu la loi organique n°2012-28 du 28 décembre 2012, relative à l’organisation et au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental ». Soit 3 mois de différence.

Il existe désormais 3 versions du décret n°2020-964 :

La première version du décret n°2020-964 transmise aux agents de l’administration par voie interne (courrier électronique), mentionnant les avantages accordés à l’ex Présidente du CESE, Aminata TALL qui circule depuis le 14 mai 2020,

La 2éme version du décret n°2020-964, supposé authentique, publiée sur le site DAKARACTU le 24 mai 2020, qui est un faux, puisqu’il ne correspond pas à celui publié au Journal officiel du 19 juin 2020,

La 3 éme version du décret publiée au journal officiel n°7330 du 19 juin 2020, par laquelle le régime a tenté de corriger l’erreur flagrante qui figurait dans les 2 premiers décrets et qui mentionnait au niveau des visas « Vu la loi organique n°2012-28 du 28 septembre 2012 »,

Etant donné que Yakham M’Baye a produit le 24 mai 2020, un décret n°2020-964, supposé authentique signé par Macky Sall le 17 avril 2020 ; il est désormais établi que la troisième version publiée au journal officiel est un DOCUMENT ANTIDATE et par conséquent un faux. En effet, un nouveau décret a été rédigé pour corriger l’erreur décelée dans le document publié par le sieur Yakham M’Baye. Ce 3 éme décret est postérieur à la date du 24 mai 2020. Or, un document rédigé après le 24 mai 2020, ne peut mentionner comme date de signature le 17 avril 2020 (le document a été antidaté, puisque la troisième version a été signée par Macky Sall après le 24 mai 2020). Le fait qu’il soit publié au journal officiel n’y change strictement rien : Un faux est un faux : qu’il soit publié ou non au journal officiel demeure un FAUX.

Tous les 3 décrets ont été signés par Macky Sall. Il n’y a eu aucune falsification de sa signature. C’est parce que le régime a été pris en flagrant délit, après la publication de la première version mentionnant les avantages accordés à l’ex Présidente du CESE, Aminata TALL, qu’il a tenté de se rattraper à 2 reprises. Même dans la fraude, ils sont très maladroits. Il aurait fallu publier tel quel, au journal officiel le décret exhibé par Yakham MBAYE et publié sur le site Dakaractu.

En modifiant le décret produit par le fantasque Yakham M’Baye, le régime s’est plombé tout seul et s’est complétement fourvoyé. La fraude est confirmée.

Si Yakham MBAYE est un délinquant, et de surcroit un faussaire, celui qui a signé les 3 versions du décret n°2020-964 pour échapper au scandale est le premier des faussaires : il s’agit de Macky Sall himself.

Etant donné que le flagrant délit est établi pour Yakham M’Baye (production et participation à la diffusion du faux document), et à défaut de pouvoir traduire en justice, le président-faussaire Macky Sall, le pseudo Procureur de la République, valet du régime, si prompt à agir pour un oui ou pour un non, devrait ordonner l’interpellation du faussaire Yakham M’BAYE.

Bassirou GUEYE ne le fera pas (les valets ne sont pas indépendants).

Quant au site Dakaractu, il devrait faire preuve de rigueur, s’agissant de l’analyse et du contrôle de ses sources. Yakham M’Baye est un faussaire-né qui n’est pas crédible. Qu’il soit traduit en justice et qu’il nous dise qu’il lui a donné le décret n°2020-964 qu’il a fait publier sur le site DAKARACTU et qui porte la signature de Macky Sall.

Si la Cour suprême n’annule pas le décret ANTIDATE n°2020-964 instituant l’honorariat publié au journal officiel du vendredi 19 juin 2020 ainsi que le décret n°2020-976 publié au JO n°7307 du 29 avril 2020 accordant le statut de Présidente Honoraire du CESE à Mme Aminata Tall, les sénégalais peuvent dire « Adieu à leur justice » sous le magistère de Macky Sall.

Comble du ridicule : le décret n°2020-976 du 29 avril 2020 qui vise le décret n°2020-964 a été publié avant ce dernier. Des bandits de grand chemin ! La République des faussaires.

Seybani SOUGOU