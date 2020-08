Hôpital Dalal Jamm: “le Pca a attendu la fin de son mandat pour démissionner” DG

La réaction n’a pas tardé du côté de la direction générale de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye suite à la démission du Président du conseil d’administration (Pca), Pr. Papa Touré.

Contacté par Seneweb, le directeur de ladite structure hospitalière, Moussa Daff, a révélé que le mandat du Pca démissionnaire expire dans 10 jours.

“Je me demande pourquoi a-t-il attendu jusqu’à la fin de son mandat pour démissionner? Son mandat expire le 23 août prochain”, a-t-il déclaré rappelant que le chirurgien avait été porté à la tête du Conseil d’administration de l’hôpital, le 23 août 2017.

L’autre fait qui “intrigue”, d’après toujours Moussa Daff, est lié au fait qje le Pr. Touré ait posé cet acte à cause d’une décision du chef de l’Etat sans pour autant en discuter avec les membres du conseil.

“Je crois que ces deux centres (de greffe de moelle et de procréation médicalement assistée) sont une aubaine pour l’hôpital Dalal Jamm”, a notamment précisé notre interlocuteur.

Aussi, a-t-il fustigé la démarche du Pca démissionnaire. “Comment peut-on déposer une lettre de démission et la publier, aussitôt après, dans les réseaux sociaux ?”, s’est interrogé le Dg de l’hôpital Dalal Jamm.