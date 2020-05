Enveloppé dans du métal avec des bords biseautés comme une pierre précieuse, le nouveau Spectre x360 13,3 pouces pèse 1,3 kg et n’a que 14,5 mm d’épaisseur. Un petit bijou d’élégance et de finesse dont le design a aussi gagné en fonctionnalité. Et grâce à des performances en hausse, il se place sur un pied d’égalité avec ses concurrents comme le Lenovo Yoga C930 , le Samsung Notebook 9 Pro et le LG Gram 14. Le Spectre x360 les a tous battus lors de notre test d’autonomie avec plus de 13 heures.

Mais cette machine premium est tout de même chère, avec un prix qui démarre à 1.399 euros et grimpe jusqu’à 2.100 euros. Mais si vous avez besoin d’une longue autonomie dans un design deux en un léger, élégant et fonctionnel, alors le Spectre x360 ne vous décevra pas.

Le design

Bien que ses bords angulaires ciselés lui permettent de se démarquer des autres ultraportables haut de gamme, le design n’est pas seulement esthétique. Les coins coupés sur le bord arrière cachent le bouton d’alimentation et l’un de ses deux ports Thunderbolt 3.

La position du bouton d’alimentation dans le coin gauche permet de le trouver facilement à l’aveugle et d’éviter d’appuyer accidentellement dessus en mode tablette. La touche reste également accessible quelle que soit la position de l’écran.

La gamme actuelle d’ultraportables premium est impressionnante. Notre meilleur choix reste le Lenovo Yoga C930, mais le HP Spectre x360 le suit de très prés. Le HP est un peu plus petit, a une meilleure autonomie et un stylet actif taille normale. Le C930 dispose d’un écran plus grand, d’un clavier légèrement plus confortable, d’un meilleur son et d’un stylet qui se range dans son châssis. Et au lieu de couper la webcam électroniquement, Lenovo a un obturateur physique qui la bloque. Choisir entre les deux pourrait se trancher à pile ou face.