Huawei P40 Pro : à deux-trois applications de l’excellence

Le Huawei P40 Pro a été lancé le 7 avril au prix de 1099 euros. Tout comme ses prédécesseurs, le flagship de la marque chinoise met l’accent sur la photo et compte devenir le nouveau champion dans ce domaine. Mais contrairement au Huawei P30 Pro et comme le Mate 30 Pro, le P40 Pro est amputé des services Google. L’expérience proposée par le smartphone de Huawei est toutefois plus riche que celle que nous avait fait vivre le plus premium des Mate sorti en France en décembre 2019. Car entre temps, le constructeur a travaillé de concert avec de nombreux développeurs sur ses HMS et sur son App Gallery, ses alternatives aux Google Mobile Services et au Play Store. Le Huawei P40 Pro peut-il s’imposer sur le marché de la téléphonie mobile ? Verdict.

Design : des finitions remarquables pour un smartphone remarqué

Le Huawei P40 Pro affiche de sublimes courbes et des finitions très soignées. À l’avant, le fleuron de Huawei propose un écran incurvé sur les quatre bords qui occupe la quasi-totalité de la surface visible. Seule ombre au tableau, son poinçon loin d’être discret qui accueille en son sein une caméra épaulée par un capteur ToF (Time of Flight). Au moins, cela permet au Huawei P40 Pro de se démarquer d’une concurrence qui laisse également tomber l’encoche pour la bulle.

La version “Silver Frost” que nous avons eu entre les mains présente sur son dos un traitement du verre assez particulier mais loin d’être désagréable à la vue et au toucher. Difficile de passer à côté du bloc photo qui attire immédiatement notre regard. Comptabilisant quatre capteurs, il est mieux intégré au châssis que celui du Samsung Galaxy S20 Ultra mais reste imposant.

Photo : le retour du roi

Comme chaque année, la gamme P est la première à profiter des avancées photographiques de la marque chinoise.

Le constructeur renouvelle son partenariat avec le spécialiste allemand de la photo Leica et place quatre capteurs à l’arrière de son P40 Pro. La configuration est la suivante :

Un capteur principal de 50 mégapixels avec objectif grand-angle (f/1.9)

Un capteur de 40 mégapixels avec objectif ultra grand-angle (f/1.8)

Un capteur de 12 mégapixels avec téléobjectif x5 (f/3.4)

Un capteur ToF