Hydroxychloroquine: Raoult publie un résumé de son étude sur 3737 patients

Loin de baisser les bras suite à la double interdiction de l’hydroxychloroquine en France, le professeur Didier Raoult a publié ce soir un résumé de son étude sur 3737 patients traités dans son institut.

Contrairement à l’étude de The Lancet, qui avait conclu à un taux de mortalité élevé avec l’hydroxychloroquine sur la base de 96 000 dossiers de malades, celle publiée par le professeur sur le site même de de L’IHU Méditerranée Infection insiste sur la prise en charge précoce: «un diagnostic précoce, un isolement précoce et un traitement précoce avec au moins trois jours d’hydroxychloroquine-Azithromycine (HCQ-AZ) permettent d’obtenir un résultat clinique et une contagiosité nettement meilleurs chez les patients atteints de Covid-19 que les autres traitements» martèle l’étude.

Le professeur marseillais rappelle au passage qu’il s’agit de la plus grande cohorte suivie dans un seul et même centre dans le monde. Ni troubles du rythme cardiaque, ni morts subites n’ont été à déplorer » assure l’infectiologue aux antipodes de la position officielle des autorités françaises. En décidant de continuer à traiter ses patients avec “les traitements les plus adaptés”, l ‘IHU Méditerranée Infection de Marseille met un peu plus de pression sur lesdites autorités. Le duel est loin d’être à son épilogue.