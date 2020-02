Ibou Sy tacle Aliou Cissé

En août 2019, il partageait son CV sur les réseaux sociaux à la recherche de club. Ibrahima Sy, 24 ans, gardien de but, évolue actuellement en National 2 avec la réserve du Racing Club de Lens. Très difficile à faire parler, Ibou Sy s’est un peu ouvert à la rédaction de wiwsport.com

Il n’est pas facile à faire parler. Loin de tout, presque oublié, l’ancien gardien des U20 continue son bonhomme de chemin avec 4 matchs disputés en National 2. Originaire du quartier de Reubeuss, Ibou Sy est souvent demandé dans les débats concernant les portiers sénégalais. Ce n’est pas un hasard !

Lors de la coupe du monde U20, alors qu’il n’avait que 19 ans, Ibou Sy avait fait parler de lui en envoyant le Sénégal aux quarts de finale de la coupe du monde 2015. Il avait réussi à arrêter trois penaltys de la folle série de tirs aux buts entre le Sénégal et l’Ukraine. Une belle catégorie U20 avec Moussa Wagué, Moussa Koné, Mamadou Loum Ndiaye, Sidy Sarr, Roger Gomis, Mamadou Thiam.

Aujourd’hui, le jeune Lion de 24 ans a le ton amer. L’équipe nationale A, ses difficultés à trouver un club dans l’élite. Ibou Sy lâche : « Je suis déçu de ne pas être appelé car je dois prouver encore et sa me motive encore plus mais bon ma première sélection j’irai la chercher comme je l’ai toujours fait. Je préfère rester définitivement en équipe nationale que de venir et de faire des aller-retour », a-t-il confié.

Pour lui, un gardien de but est un choix important à faire pour le sélectionneur. Il s’explique : «C’est vrai que souvent on me demande mon avis sur les gardiens sénégalais mais je vais dire que heureusement on a eu 2 bons gardiens sinon on ne jouerait pas la finale de la CAN ». C’est la seule déclaration qu’il a tenu à faire pour répondre aux interrogations des internautes. Après trois ans avec l’équipe B de Lorient FC, il avait rejoint le Vannes Olympique Club après une saison blanche. Son contrat terminé, il n’a pas renouvelé malgré de bonnes prestations et une montée. « Mon contrat était fini, je n’ai pas voulu renouveler. J’ai fait deux saisons entières là-bas. Je suis arrivé en N3, on a été champions, après N2. Ça ne m’intéressait plus de rester là-bas. J’étais venu pour me relancer. Je veux juste retrouver le haut niveau » expliquait-il dans le site Provence. Toujours à la quête de cette sélection en équipe nationale A, Ibou Sy continue de faire parler de lui avec de bonnes prestations et cela même en réserve.

