Illettrisme: Une étude révèle une répartition inégale dans les 14 régions

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’école publique (COSYDEP), en collaboration avec l’UNESCO, a publié la cartographie des initiatives de la société civile sur la qualification-certification des jeunes analphabètes, non scolarisés ou déscolarisés. L’étude révèle que la répartition des offres sur les 14 régions est très inégale, avec des bénéficiaires déscolarisés remarqués dans les régions de Dakar avec 27,31% (du nombre total des déscolarisés), Saint-Louis 13,89% et Thiès 10,09%.

La cartographie des initiatives de la société civile sur la qualification-certification des jeunes analphabètes, non scolarisés ou déscolarisés, monte que la répartition des offres sur les 14 régions est très inégale dans la mesure où elle va de 20,78% pour Kédougou à 2,80% pour la région de Kolda. L’étude montre que la majeure partie des organisations initiatrices rencontrées sont dans des structures privées (37,08%), ou appartiennent à des associations (26,40%), ou des GIE (19,10%). Les ONG (5,62%) et les fondations (1,69%), plus souvent en appui, sont moins présentes dans les initiatives en tant qu’opérateurs. Les initiatives promues par des privés restent les plus nombreuses. Les structures porteuses des initiatives manquent souvent de financements, à part certains partenaires au développement qui offrent des financements non pas directs, via des ONG. L’absence de l’Etat a été mise en exergue dans les financements. Cette cartographie démontre que les bénéficiaires déscolarisés sont assez remarqués dans les régions de Dakar avec 928 personnes, soit 27,31% (du nombre total des déscolarisés), Saint-Louis 472, soit 13,89%, et Thiès avec 343, soit 10,09%. La région de Tambacounda occupe de très loin la première place pour les bénéficiaires non scolarisés avec 954 personnes, soit 37,85% (du nombre total des non scolarisés). Elle est suivie par les régions de Dakar 17,93%, de Saint-Louis 14,16% et de Kédougou 7,8%. On note que cette catégorie de bénéficiaires est numériquement faible dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor. La moyenne des bénéficiaires insérés reste faible (27,18%), contrairement aux taux de réussite aux examens-concours officiels, alors qu’on s’attendait plutôt à l’inverse. Les domaines d’insertion sont divers et souvent conformes aux compétences acquises par les bénéficiaires lors de leur formation. Cependant, le secteur dit informel reste encore le plus grand pourvoyeur d’emplois pour les catégories professionnelles répertoriées. Les filières de l’habillement et de l’agriculture enrôlent plus de bénéficiaires que les autres secteurs. En termes de recommandations, les acteurs ont proposé de mettre en place une plateforme de tous les intervenants de la société civile pour une meilleure harmonisation de la vision, de la mission et des stratégies en évitant le cloisonnement pour plus de pertinence, d’efficacité et d’efficiente.

Selon le Directeur exécutif de la Cosydep, Cheikh Mbow, cette étude d’une portée hautement stratégique des initiatives de qualification-certification des jeunes, renseigne sur les 178 initiatives dans les 14 régions du Sénégal. « Outre la localisation géographique des initiatives, le répertoire donne des indications sur les acteurs impliqués, le mode d’évaluation, le cout et le taux recensés, présente la répartition régionale des initiatives avec 10 069 bénéficiaires, assortie d’un guide d’utilisation. Il s’y ajoute un guide des bonnes pratiques et des supports de campagne », dit-il.

NGOYA NDIAYE