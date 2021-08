Immersion d’un navire comme Récif artificiel: Le satisfecit d’Alioune Ndoye

Dans le cadre de la politique de régénération ,de réhabilitation et de mise en place de récifs artificiels, le ministre des pêches Alioune Ndoye a procédé hier à l’immersion d’un navire offert par la Coalitions des acteurs de la pêche du Sénégal (CAPS). Il s’agit pour cette dernière d’accompagner l’Etat dans sa politique.

Le Ministre des Pêches et de l’Economie maritime se félicite de la démarche de la Coalition des acteurs de la pêche du Sénégal (CAPS). S’exprimant à cette occasion Alioune Ndoye à d’emblée rendu hommage à son président Alioune Thiam. Une manière de le remercier pour cet acte« C’est un privilège qui nous a emmenés ici aujourd’hui pour recevoir ce don d’un bateau totalement nettoyé, pour procéder à une immersion, dans le cadre de la politique de régénération et de réhabilitation et de mise en place de récifs artificiels.

L’organisation Caps dirigée par Alioune Thiam nous a fait ce don, en guise de participation, dans le cadre de la politique que nous menons », a-t-il dit. Puis de rappeler la nécessité de procéder à ce genre d’initiatives « Le Sénégal, comme les pays de la sous-région, fait souvent face à un problème de rareté de la ressource. Et cela découle de pratiques souvent nocives.

Pratiques qui concernent aussi bien les industriels que les artisans. Ces pratiques qu’il nous faut accompagner et réorganiser ensemble. L’Etat ne peut pas le faire seul, il faudra réhabiliter ces récifs pour permettre à la ressource de se reproduire », a fait savoir le ministre des pêches. Pour autant, il salue les efforts déployés par la Coalition des acteurs de la pêche du Sénégal (CAPS), à travers son président« Nous remercions Alioune Thiam et son équipe.

Le Caps a une particularité à savoir regrouper aussi bien les industriels, à l’image d’Alioune Thiam et des artisans, pêcheurs, mareyeurs, des femmes transformations. Aujourd’hui, c’est l’ensemble des acteurs de la pêche qui bougent au sein du Caps, aux côtés d’autres organisations. Et c’est main dans la main que nous pourrons y arriver.

Nous vous remercions dans votre démarche d’accompagner l’État dans sa politique », a conclu le ministre Alioune Ndoye avant de se rendre en haute mer pour procéder à l’immersion du navire.