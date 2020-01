Incendie: 6 cases consumées à Louga

Un incendie a consumé 6 cases et des vivres. Le feu qui s’est déclaré peu après 15 h, jeudi 16 janvier 2020 à Kadior à Ngar Peul situé dans l’arrondissement de Darou Mouhty (département de Kebemer). Les habitants étaient seulement une vingtaine à lutter contre les flammes dont on ne connaît pas encore les causes, mais qui ont malheureusement emporté tous leurs biens.