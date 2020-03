Inclusion sociale et financière : Zahra Iyane Thiam dévoile sa stratégie

Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du chef de l’État en matière d’inclusion sociale et financière des populations, le Ministère de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire a pris l’option de se doter d’un document de lettre de politique sectorielle de développement de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire couvrant la période 2020-2024. Ce document constitue l’outil de pilotage du Ministère pour assoir sa stratégie de promotion et de développement des sous-secteurs de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire. Il est fortement articulé autour du PAP PSE II (2019-2023) et en conformité avec les Objectifs de Développement Durable (ODD).

C’est dans ce contexte que le Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale solidaire organise un atelier le 02 mars 2020 au Terroubi à partir de 9heures et dont l’objectif est de procéder à la validation technique de la lettre de politique sectorielle de développement de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire, de son Plan d’action (2020-2024) et de son budget d’exécution.

Au Sénégal, le sous-secteur de la microfinance connait un progrès éclatant au regard des indicateurs sectoriels mais force est de reconnaitre que le sous-secteur de l’économie sociale et solidaire a besoin d’être mieux structuré et nécessite un cadre institutionnel organisé favorable à son éclosion.

Ainsi, l’atelier de validation technique va regrouper les acteurs de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire (Etat, acteurs de ESS, SFD, PTF, etc…) qui vont échanger et s’accorder sur les orientations stratégiques et les objectifs proposés en vue d’avoir une bonne appropriation du document, condition nécessaire à la bonne mise en œuvre du plan d’actions.