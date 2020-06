Inde: 100 bébés naissent de mères atteintes de Covid-19

Plus de 100 bébés en bonne santé sont nés de mères infectées par le nouveau coronavirus dans un hôpital de la ville de Mumbai, dans l’ouest de l’Inde.

Trois des 115 bébés nés de mères infectées à l’hôpital général municipal de Lokmanya Tilak au cours du mois dernier ont initialement été testés positifs au Covid-19, mais les tests ultérieurs les ont déclarés négatifs, selon les médecins.

Deux autres femmes enceintes infectées sont mortes à l’hôpital, dont une avant la naissance de son bébé.

Avec près de 24.000 infections signalées et plus de 840 décès à ce jour, la capitale indienne de la finance et du divertissement est devenue l’épicentre du Covid-19.