INDICE DE SÉVÉRITÉ COVID-19 : BAROMÈTRE DU 19 AVRIL 2020

Le Bureau de Prospective Economique (BPE) a réalisé, ce 19 juin 2020, un rapport de bilan et de perspectives de la Covid-19 au Sénégal, plus cent jours après son apparition au Sénégal, se fondant notamment sur les statistiques publiées par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale. Selon le rapport parcouru par Rewmi, les cas de cas de Covid-19 ont augmenté continuellement, au Sénégal, au cours des deux derniers mois, avec des rythmes variables sans pour autant générer une augmentation sensible du taux de positivité. Selon les perspectives du BPE, les infections vont augmenter avec une moyenne de près de 100 cas par jour. Lire le rapport !