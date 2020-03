Inédit: Tête-à-tête Sonko et Macky

Seules les montagnes ne se rencontrent pas, dit l’adage. Ousmane Sonko opposant irréductible au chef de l’Etat a été reçu, pour la première fois, au Palais. La cause commune de la mobilisation contre la propagation du coronavirus est passée par là. A sa sortie d’audience, le leader de Pastef s’est exprimé, en ces termes, au micro de la RTS : « Nous sommes venus répondre à cette invitation parce que nous considérons que les moments que nous vivons sont particulièrement graves et qu’ils doivent appeler chacun au sens de la responsabilité et du dépassement. L’Etat a la prérogative et la priorité dans la gestion de cette crise, amis c’est une crise qui interpelle tous les citoyens sénégalais. »