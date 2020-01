Injure contre Serigne Mansour Sy : Mboro sous haute tension

Le feu couve dans la commune de Mboro, où des disciples Tidianes menacent de tuer et de brûler la maison de l’insulteur, via «Youtube » du défunt Khalife des Tidianes. Ce dernier, dans une vidéo, accuse Borom Daradji de tentative de meurtre.

Face à la presse, hier; la fédération des Tidianes de la zone de Mboro se dit « choquée » par de tels propos d’une « gravité extrême », tenus « par le sieur Ibrahima Ndiaye, domicilié à Mboro, connu et identifié ». Pour El Hadji Wane, « depuis la publication de l’enregistrement, les responsables tidianes de Mboro essayent de calmer les ardeurs et les esprits des jeunes qui ont voulu répliquer à leur manière, ce qui aurait pu entraîner des suites dangereuses ». Il invite « les autorités à prendre leur responsabilité parce qu’elle ne peut plus faire face aux volontés de vengeance des uns et des autres ». Ce, d’autant plus que « Ibrahima Ndiaye a tenu des propos discourtois, diffamatoires et des contrevérités à l’égard de feu vénéré Khalife Serigne Mansour Sy Borom Daradji ».