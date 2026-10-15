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Inondations aux Maristes : 188 sinistrés recensés, la Brigade d’hygiène déploie un plan d’urgence sanitaire

15 octobre 2026 Actualité

​Les inondations survenues dans le quartier des Maristes, à Dakar, ont sévèrement affecté 41 familles, représentant un total de 188 personnes vulnérables. Face aux risques sanitaires majeurs engendrés par la stagnation des eaux pluviales et l’insalubrité ambiante, la Brigade départementale d’hygiène de Dakar a engagé une vaste campagne de prévention afin de juguler tout risque de propagation d’épidémies.

​Sur le terrain, les équipes techniques dirigées par l’adjudant Ibrahima Guèye ont mené d’importantes opérations de désinfection, de désinsectisation et de délarvation. Ces interventions d’urgence visent spécifiquement à neutraliser les germes pathogènes et à éradiquer les vecteurs de maladies proliférant dans les gîtes larvaires après le passage des eaux.

Lutte contre le paludisme, les maladies diarrhéiques et engagement communautaire

​La prévention du paludisme et des maladies diarrhéiques figure au premier rang des priorités de cette mission sanitaire. Parallèlement aux traitements chimiques des zones à risques, les agents ont conduit des séances de sensibilisation auprès des riverains sur les règles élémentaires d’hygiène individuelle et d’assainissement collectif pour pallier la stagnation des eaux.

​L’opération a fédéré une large coalition d’acteurs institutionnels et sociaux locaux, incluant le préfet, les autorités municipales, les chefs de quartier, les réseaux de Badiénou Gokh, les associations sportives et culturelles (ASC) ainsi que les guides religieux.

​Cette intervention conjointe vise à préserver la santé des familles sinistrées face aux contrecoups sanitaires des inondations. Elle s’inscrit dans un contexte où le traitement des eaux stagnantes et l’assainissement des zones bas-fonds demeurent des défis cruciaux pour la sauvegarde de la santé publique dans la capitale.

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