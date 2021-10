Insolite : un conducteur de moto-taxi trouve un sac de 28 millions et le rend

Emmanuel Tuloe, 18 ans, a rendu 50 000 dollars (28 252 130 FCFA) après avoir entendu la propriétaire, Musu Yancy, lancer un appel à la radio. Tuloe, qui a abandonné l’école en 7e année, conduit une moto-taxi pour gagner sa vie. Ses amis se moquent de lui lorsque sa moto-taxi tombe en panne sur l’autoroute, lui disant qu’il n’aurait pas dû rendre l’argent.

“Ils me disent que je ne deviendrai jamais riche de mon vivant, que parce que j’ai rendu une telle somme d’argent, je vivrai et mourrai pauvre”, raconte-t-il à la BBC. Tuloe a ramassé l’argent qui était emballé dans un sac en plastique et l’a confié à sa tante pour qu’elle le garde en sécurité avant d’entendre l’appel radio de Mme Yancy.