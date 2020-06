Instagram, le nouveau ring des prostituées de Dakar

La Covid-19 a impacté sur le travail des prostituées qui n’ont plus la possibilité d’être dans les bars et ou sur les trottoirs à l’attente d’un client. Alors que leur profession souffre en silence, les belles de nuit ont trouvé une autre stratégie pour exercer leur métier. Désormais, Instagram, la célèbre application de partage de photos est devenue le lieu où on peut entrer en contact avec ces dernières. Rewmi Quotidien est allé à la rencontre de ces travailleuses de sexe qui font des révélations à couper le souffle.

La prostitution clandestine via l’internet est une industrie en plein essor à Dakar. Instagram, la célèbre application de partage de photos regorge désormais de comptes sexys qui dissimulent bien souvent des profils de prostituées. Auparavant, c’est Facebook qui constituait pour ces belles de nuit et pour ces proxénètes un vivier inépuisable. Aujourd’hui, Instagram qui a été créé pour des partages de photos, vidéos et messages n’est plus utilisé à bon escient. Certains hommes l’utilisent pour rencontrer des filles avec qui ils vont assouvir leurs plaisirs charnels moyennant des sommes d’argent. Ces dernières ont créé une page spéciale (Thia… D… 221) dans laquelle elles mettent des photos sexy et des numéros de téléphones. Ce n’est pas tout car elles mettent aussi des messages comme : « xalé bou n… » pour pousser les prédateurs de sexe à les appeler pour une partie de jambes en l’air. Ces filles sont localisées à Ouest Foire, Nord foire, Hlm Grand Yoff, Scat Urbam, Rond-point Yoff etc. Accrochée, l’une d’elle répondant au nom de Khadija a tenu à répondre à quelques questions. A l’en croire, c’est sa vraie photo qu’elle a mis sur la page. « La photo que vous avez vue sur Instagram c’est bel et bien moi. J’ai une forme généreuse et une fois sur place vous en rendrez compte », a-t-elle soutenu. Au bout du fil, elle a commencé par donner un avant-goût de ce qui va se passer une fois sur place. Selon elle, rien n’est interdit. (…).

« Les précautions prises avec la pandémie avant l’acte »

Cette dernière loge dans un appartement aux hlm Grand Yoff avec une de ses amies qui exerce aussi le plus vieux métier du monde. Sur une autre question de savoir est-ce qu’en cette période de pandémie les clients ne se font pas rare, elle a rétorqué que : « c’est vrai qu’on recevait des appels à longueur de journée. Mais depuis que la Covid-19 est là, certains hommes ont disparu dans le cosmos. En revanche, il y’en a d’autres qui continuent toujours de nous appeler pour passer des moments uniques ». Elle a aussi expliqué que sans les contacts, elle ne pourra pas payer son appartement et éventuellement subvenir à ses besoins. Toutefois, Khadija a indiqué avoir pris quelques précautions pour éviter d’être contaminée à la Covid-19. « Les autoritaires sanitaires nous recommandent de respecter la distance d’au moins d’un mètre. Mais pour nous qui exerçons ce métier c’est très difficile. Il faut nécessaire un contact pour atteindre l’objectif visé (rire). Donc une fois dans mon appartement, j’exige le masque et je te donne du gel hydro alcoolique avant l’acte ». « Vous avez un thermo flash pour prendre la température de vos clients ? », lui a-t-on demandé. « Franchement non. Juste le gel et le masque », a-t-elle répondu. S’agissant du prix, elle a indiqué que ça a connu une baisse parce qu’avec la pandémie les temps sont devenus beaucoup plus durs. « D’habitude je disais mes clients d’amener entre 15.000 et 20.000 francs. Et comme certains se font rare maintenant à cause de la maladie et que les temps sont durs, je leur demande 10.000 francs ou parfois même moins.

Quand les policiers rendent difficile leur travail

Par ailleurs, une autre a fait des confessions. Aicha, puisque c’est d’elle qu’il s’agit,a soutenu qu’elle fréquentait un célèbre bar les soirs. Mais avec la Covid-19 qui a poussé les autorités à fermer certains lieux, elle a rejoint Instagram pour que son travail ne souffre pas en silence. « Vous savez que dans notre pays les travailleuses de sexe se cachent. La société nous stigmatise. Vous avez entendu le président Sall est en train de donner de l’aide sans penser aux prostituées. Et avec le confinement et la propagation de la maladie on ne peut pas exercer notre profession », a confié Aïcha. C’est pour cette raison qu’elle a rejoint Instagram pour continuer à gagner de l’argent. Dans son appartement, a-t-elle révélé, il y’a des préservatifs et tout l’arsenal qu’il faut pour faire plaisir à son client. Ce dernier, indique-t-elle toujours, peut prendre un bain s’il désire avant de sortir de son appartement. Dans un de ses post sur Instagram, elle a écrit : « coquine qui adore les caresses, photos 100% réelles, grosses f… ». Il faut dire que les réseaux sociaux sont devenus le terrain de chasse privilégié de certains hommes, ces proxénètes des temps modernes. Pour terminer, une prostituée sous couvert de l’anonymat a regretté le fait que les policiers utilisent souvent les numéros qu’elles mettent en ligne pour les arrêter. « Souvent les policiers nous appellent et se présentent comme des clients. C’est pour arrêter et nous conduire devant les juges. Au tribunal, on est souvent jugé pour défaut de carnet sanitaire, proxénétisme ou diffusion d’images contraire aux bonnes mœurs », a-t-elle. A l’en croire, c’est vraiment difficile pour elle parfois. Pour stopper l’expansion de cette pratique, des gens prônent la traque de ces réseaux en ligne.

Cheikh Moussa SARR