Interdiction des marches les vendredis et dimanches : Diakhaté recadre Aymirou Gningue

Moustapha Diakhaté recadre le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar Aymérou Gningue qui veut proposer une loi interdisant les marches les vendredis et les dimanches , sous prétexte de garantir la liberté du culte des citoyens sénégalais.

« Utiliser les sentiments religieux des Sénégalais pour interdire le droit constitutionnel de la marche est une inacceptable provocation. Cette initiative déconsolidante de la démocratie et de l’Etat de droit est un attentat contre Sénégal », peste l’ancien ministre conseiller dans sur sa page Facebook. Et d’ajouter : « Je lance un appel solennel à Monsieur Macky Sall, Président de la République et Président de la Coalition Bby pour dénoncer la proposition du Président du Groupe parlementaire Bby et l’invite à exiger de Monsieur Aymirou Gningue l’abandon sans délai de cette initiative liberticide ».