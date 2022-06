Interview avec son ex-insulteur Kalifone: Macky essuie une pluie de critiques

Une pluie de critiques s’abat sur Macky Sall après l’entretien de près de 30 mn en live sur Facebook qu’il a accordé à Kaliphone, connu auparavant pour ses insultes à l’encontre du couple présidentiel.

Le couple présidentiel est sous le feu des critiques. Ce, après que Macky Sall et son épouse Marième Faye Sall ont accordé un entretien à Kali Tv. Le président Macky Sall, en visite à Paris en France dans le cadre du forum de l’OCDE, a profité de l’occasion pour accorder une interview de près de 30 mn en live sur Facebook à Kali Tv, connu auparavant pour ses insultes à l’encontre du chef de l’Etat. Surnommé « l’insulteur », Kaliphone s’est réconcilié avec avec le Président et sa famille et s’est violemment retourné contre Ousmane Sonko, qu’il abreuve d’injures. Et dans un passé récent, le président Sall s’en prenait violemment aux réseaux sociaux qu’il qualifiait de « cancer » à cause des insultes. Ousmane Sonko, le leader de l’opposition, avait répliqué en arguant que Macky Sall soutenait ceux qui profèrent des insultes à son encontre et ceux-ci même sont récompensés par le chef de l’Etat. Selon Sonko, Macky les reçoit et leur donne de l’argent. Avec cette interview, en compagnie de la première dame, le chef de l’État se met dans une mauvaise posture.

Et selon Moustapha Diakhaté, « le Président Macky Sall vient d’offenser la République, le Peuple sénégalais en recevant un insulteur du Président de la République, des ministres, de l’armée, des Forces de défense et de sécurité. » « Le député insulteur Abdou Mbacké Barra Dolly doit être libéré sans délai et que désormais personne ne soit inquiété pour offense au Chef de l’Etat », a réagi l’ex président du groupe parlementaire de BBY. Il rembobine : « le Président de la République en recevant Kaliphone vient de rendre hommage à tous les insulteurs du net. Après ce pied de nez à la retenue, à la décence, il n’y a plus de nécessité à réguler les réseaux. » « En France ce sont les dignes Sénégalais de la diaspora que le Président de la République doit recevoir et non un insulteur », a-t-il souligné. Non sans préciser : « ce sont les centaines de milliers de nos compatriotes de la diaspora qui se battent pour faire avancer notre pays qui méritent d’être reçus par le Président de la République du Sénégal. « Le Chef de l’Etat incarne la nation sénégalaise et ses valeurs. Il ne doit pas fréquenter des insulteurs », conseille Moustapha Diakhaté.

Les religieux aussi s’en mêlent. Oustaz Makhtar Sarr est monté au créneau pour dénoncer fermement cette audience avec Kaliphone. « Le Chef de l’Etat, qui représente toute une nation, ne devait pas fréquenter des individus comme ces insulteurs », déplore-t-il. Et pourtant, regrette Oustaz Makhtar Sarr, le Chef de l’Etat parle beaucoup de la régulation des réseaux sociaux. Macky Sall s’est également attiré les foudres des internautes. Ils ont traité le chef de l’Etat de tous les noms.

BA