iPad 7: bien plus qu’une tablette

« L’iPad le plus populaire », c’est ainsi qu’Apple présente sa tablette sur son site officiel aux côtés de ses trois autres ardoises, l’iPad Pro 2020, l’iPad Air et l’iPad mini. Cet iPad 2019 vient logiquement succéder à l’iPad 2018 d’entrée de gamme et à son écran de 9.7 pouces. Alors quoi de neuf sur cette nouvelle itération ? Un écran un peu plus grand et le système « smart connector », le tout disponible à partir de 389 euros (WiFi et 32 Go) soit 30 euros de plus que le précédent modèle. Pour la version 128 Go et toujours WiFi, Apple nous demande 489 euros. Comptez 529 euros pour la déclinaison 4G + WiFi avec 32 Go de mémoire et 629 euros pour le modèle 4G + WiFi avec 128 Go de stockage.

Design : on prend le même et on recommence

L’iPad 10.2 pouces est loin de répondre aux standards esthétiques du moment avec son design identique à celui de la précédente génération. Conçu en aluminium, la tablette d’Apple ne se démarque que par son écran légèrement plus grand et sa connectique aimantée « smart connector » positionnée sur la tranche gauche qui vous permettra notamment de connecter un clavier. Notez que la coque/clavier Smart Keyboard de la Pomme est affichée à 179 euros. Précisons également que l’iPad 7 assure la compatibilité avec la première génération d’Apple Pencil commercialisé à 99 euros.

La face avant accueille une dalle de 10.2 pouces au format 4:3 encadrée par de très larges bordures. Touch 3D en bas, caméra frontale en haut, bref, rien de nouveau sous le soleil. Même constat à l’arrière où Apple se contente de centrer son logo et de la placer un capteur photo sur le coin supérieur gauche.

Le bouton de démarrage et le port mini-jack sont placés à chaque extrémité de la tranche supérieure. Les commandes de volume et le tiroir pour carte SIM (version WiFi + 4G) sont quant à eux intégrés sur la tranche de droite. Enfin, on retrouve sur la tranche inférieure un port Lightning et deux grilles de haut-parleurs.

Écran : un peu plus grand, toujours aussi fidèle

L’iPad 2019 d’Apple possède un écran IPS Retina de 10.2 pouces d’une définition de 2160 x 1620 pixels pour 264 ppp. Cette dalle permet de profiter d’une balance des blancs équilibrée ainsi que d’un assez bon niveau de contraste. La firme à la Pomme promet une luminance de 500 nits et en pratique, la surface d’affichage de sa tablette se montre suffisamment lumineuse pour assurer un bon confort de lecture à la lumière du jour. Le taux de réflectance se montre toutefois un peu élevé et peut gêner en plein soleil. De nuit, la luminosité minimale rend agréable le visionnage de contenus.