Ismaila Sarr: «Pourquoi j’ai refusé de rejoindre le Barça 

Dans une interview pour le site Internet du club, Ismaila Sarr explique pourquoi il a décidé de ne pas migrer vers les géants espagnols et a plutôt décidé de rejoindre Rennes en France.

Le joueur de 22 ans ressemblait à un joueur qui n’aurait aucun problème à jouer pour l’équipe catalane le week-end dernier lorsqu’il en a marqué deux et en a créé un lors de la victoire de Watford 3-0 sur le champion d’Europe Liverpool.

L’ailier de Watford Ismaila Sarr a révélé comment il avait refusé de rejoindre Barcelone quand il était plus jeune.« Quand j’ai déménagé à Rennes en 2017, c’était un transfert de dernière minute », a-t-il expliqué. « C’est vrai que j’ai choisi Rennes plutôt que Barcelone et j’ai pris cette décision parce que je ne voulais pas aller à Barcelone pour m’asseoir sur le banc ou jouer au niveau B. Je voulais jouer, je voulais vraiment jouer et c’est pourquoi j’ai choisi d’aller à Rennes. J’ai entendu beaucoup de bonnes choses sur l’endroit. Je n’y connaissais personne avant de rejoindre, cependant. Peu m’importe que le club soit en France, tout ce qui m’importe c’est de jouer. Je n’ai ressenti aucune pression des gros frais de transfert, je ne ressens jamais ce genre de pression avec les prix de transfert», a-t-il ajouté.