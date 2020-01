Une enquête de six mois menée par la police de Reggio de Calabre en Italie a permis de démanteler un réseau de trafic sexuel. 29 dont 7 Sénégalais ont été arrêtés pour exploitation sexuelle, rapporte L’Observateur. Ils sont poursuivis pour courtage, exploitation illicite de main-d’œuvre contre des travailleurs agricoles africains, facilitation et exploitation de la prostitution de femmes africaine possession et trafic de drogue…