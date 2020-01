Italie : Un Sénégalais bat sa femme et tente de brûler la maison

Un Sénégalais, âgé de 32 ans a battu sa femme Italienne, tente de brûler le domicile conjugal et menace rapatrier au Sénégal leur fils cadet, rapporte un site italien visité par Rewmi. Sa femme qui a reçu plusieurs coups de pied et de poing, a subi un traumatisme contondant au poignet gauche et à la hanche, comme l’atteste un certificat médical. Ce n’est pas tout. Il a jeté de l’eau sur un four à micro-ondes pour le court-circuiter et essayé de mettre le feu à la maison de Nocera Superiore. D’ailleurs, le mari avait été éloigné de la maison par une ordonnance du tribunal de Nocera Inferiore. L’acte d’accusation invoque comme circonstance aggravante les faits commis avec l’utilisation de moyens pour soumettre sa femme à des formes répétées de violence psychique et physique.