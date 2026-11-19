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Pour la 25e Journée des Forces armées, célébrée au camp Dial Diop, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Chef suprême des Armées, a rendu hommage aux soldats tombés, blessés ou éprouvés, et salué les chefs d’état-major de la CEDEAO présents avec qui il souhaite collaborer pour renforcer la sécurité aux frontières.

C’est un rendez-vous que le calendrier républicain sénégalais place parmi ses plus solennels. Pour la 25e édition de la Journée des Forces armées, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’est présenté ce matin devant les troupes alignées au quartier Dial Diop, entouré du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale, du ministre des Forces armées et de la haute hiérarchie militaire. Dans les tribunes, des chefs d’état-major venus de plusieurs pays de la CEDEAO, des anciens en tenue de cérémonie et des familles de militaires.

Le Chef de l’État a commencé par rappeler les origines de cette journée : « Il est des dates qui continuent, au fil des générations, d’éclairer le destin d’une Nation. Le 10 novembre 1960 est de celles-là. » Quelques mois après l’indépendance, la remise du drapeau du 1er Régiment des Tirailleurs sénégalais au 1er Bataillon d’infanterie avait marqué, selon lui, « une étape fondatrice dans l’édification de notre Armée nationale ». Il a ajouté que « la jeune République sénégalaise affirmait ainsi sa volonté d’assumer pleinement ses responsabilités en matière de défense nationale ».

Cette cérémonie, a-t-il souligné, est d’abord celle de la gratitude envers « celles et ceux qui, au nom de la Nation, ont fait le choix exigeant du service commandé, de la discipline et du sacrifice ».

« Le monde a profondément changé »

Le Président a ensuite dressé un tableau sans fard de l’environnement stratégique. « Le monde a profondément changé. L’émergence et l’affirmation de la puissance, la remise en cause de l’ordre multilatéral, la multiplication des espaces contestés, le délitement progressif des mécanismes multilatéraux de solidarité et les phénomènes transfrontaliers constituent les traits marqueurs d’une géopolitique mondiale plus que tumultueuse. »

La région n’est pas à l’abri : « La persistance du terrorisme et de l’extrémisme violent, l’essor des trafics illicites, la criminalité transnationale organisée et la multiplication des foyers d’instabilité exercent une pression croissante sur nos États et sur les conditions de vie de nombreuses populations. » À ces menaces s’ajoutent, a-t-il énuméré, « les effets des dérèglements climatiques, les tensions autour des ressources, certaines vulnérabilités économiques et sociales, ainsi que les risques émergents dans les domaines cybernétique et informationnel ».

Il a pointé une faille précise : « Les groupes armés et les réseaux criminels exploitent la mobilité transfrontalière, les fragilités de certains territoires et les insuffisances de coordination entre les dispositifs nationaux. » D’où son appel à « la mobilisation des énergies et des capacités régionales par le renforcement de notre anticipation, la connaissance approfondie des menaces et l’opérationnalisation de nos mécanismes de réponse ».

L’histoire comme argument pour l’unité

Pour justifier ce « sursaut régional », le chef de l’État a convoqué l’histoire. « Bien avant la constitution de nos États modernes, notre région était un espace de circulation, d’échanges et de solidarités humaines. Les frontières ont consacré nos souverainetés ; elles n’ont effacé ni les liens familiaux, ni les relations économiques, ni les héritages culturels partagés. »

De cette proximité naît, selon lui, « une responsabilité particulière dans la recherche de la paix et dans la prévention des crises ». Il a rappelé que le Sénégal « n’a cessé de s’engager en faveur de la sécurité collective, dans le prolongement d’une longue tradition de solidarité africaine », et que ses soldats ont pris part, « aux côtés de leurs frères d’armes des pays de la sous-région, à différents engagements opérationnels ». Ces expériences partagées constituent à ses yeux « un acquis précieux sur lequel la coopération militaire régionale pourrait s’adosser pour franchir de nouvelles étapes ».

Sur les secousses politiques qui traversent la sous-région, le Président a choisi la prudence : « Les recompositions politiques et institutionnelles que connaît notre sous-région exigent de la lucidité et du discernement. Elles nous invitent à préserver les voies du dialogue, à entretenir les relations de confiance et à rechercher patiemment les convergences nécessaires à une sécurité collective régionale dynamique. »

Un message direct aux chefs d’état-major de la CEDEAO

S’adressant ensuite aux chefs d’état-major des pays voisins, il a salué une présence « remarquée » qui « témoigne aussi de la fraternité qui unit nos pays et de la richesse des expériences accumulées et partagées depuis plusieurs décennies d’engagements communs ». Il a décrit les contours d’une coopération concrète : « Elles doivent conjuguer préparation opérationnelle et coopération renforcée. Cela suppose une meilleure maîtrise de nos capacités, des échanges de renseignements par des canaux appropriés et l’organisation d’exercices conjoints pour renforcer la confiance mutuelle. »

Il a aussi défendu l’idée d’une autonomie stratégique régionale et continentale. Cette ambition, a-t-il précisé, « demande des personnels qualifiés, des capacités d’anticipation, des équipements adaptés et des mécanismes de financement et de soutien à la hauteur des missions confiées aux forces ». Elle exige aussi « des partenariats internationaux équilibrés, respectueux de nos priorités et attentifs au développement de compétences durables ».

L’hommage aux morts, aux blessés et aux anciens

Le ton s’est fait plus grave lorsque le Président a évoqué les disparus. « En ce jour particulier de commémoration, nos pensées vont d’abord à nos soldats tombés dans l’accomplissement de leur noble devoir. Je m’incline avec une profonde émotion devant leur mémoire. » Il a dit partager « la peine de leurs parents et frères d’armes », en leur témoignant « la reconnaissance de la Nation toute entière pour les sacrifices consentis au nom des idéaux de paix, de concorde et de solidarité ».

Les militaires blessés, malades ou éprouvés ont eu leur part d’attention : « Le courage et l’esprit de sacrifice qui les a toujours animés sont à saluer. Je leur réaffirme toute notre compassion et leur adresse mes vœux de prompt rétablissement. »

Aux « grands Anciens » présents, il a réservé un mot personnel : « J’éprouve une grande fierté de vous voir parmi nous car votre présence est de celles qui rassure. Merci d’être restés fidèles aux serments d’engagement, de discipline et de dignité qui ne vous ont jamais quittés, même après l’uniforme. Vous constituez un modèle à bien des égards. »

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