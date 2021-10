Journée d’études du MEDS : Le Sénégal attend 3.000.000 d’emplois d’ici 2035

A l’occasion de la rencontre entre les membres du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) et leurs différents partenaires, beaucoup d’échanges ont été faites concernant le développement des entreprises ete secteur privé. Sur ce ce, une stratégie de développement a été mise sur pied dans un document pour leur permettre de se propulser dans l’avenir.

Creer plus de 200.000 nouvelles entreprises et près de 3 millions nouveaux emplois fait des objectifs du secteur privé d’ici à 2035. Une ambition que s’est fixé, le MEDS et leurs partenaires pour renforcer l’économie du Sénégal dans les années à venir.

Selon le modérateur du jour, qui a fait par ailleurs fait la remarque sur les secteurs qui doivent permettre de concrétiser ces ambitions. En faisant une répartition objectifs sur l’apport de chaque types d’entreprises qui selon les estimations les grandes entreprises vont contribuer à 1,3% , les entreprises intermédiaires représenteront 4,2% , les petites et moyennes entreprises eux occuperont les 8,2% et enfin les très petites entreprises qui seront les plus dynamiques avec 84,4%. Mais tout ceci seront effectives à condition qu’il y ait une augmentation significative des recettes fiscales.

Ce qu’il faut savoir c’est qu’aujourd’hui les PME et TPE constituent la base du tissu économique du Sénégal car pour la majorité, elles concentrent environ 30% des emplois.

La question sur le code des investissements a été aussi soulignée car son champ d’application est élargi à plusieurs secteurs stratégiques. “Désormais, il prévu des avantages douaniers et fiscaux pour les entreprises surtout les nouvelles entreprises et les entreprises en extensions” a confirmé le président du MEDS Mbagnick Diop.

Pour ce qui des avantages du nouveau code d’investissement on peut citer les exonérations des droits de douane, la réduction des TVA sur les bénéfices. Alors pour une bonne réussite de ce projet , il est important de se lancer surtout dans les secteurs d’activités éligibles tel que l’agriculture, la pêche, les activités manufacturières de production, le tourisme, les infrastructures.

Il faut juste retenir que tout investisseur peut prétendre aux avantages du nouveau code des investissements.