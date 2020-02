Guterres vante le « pouvoir durable de la radio’’

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, évoque le « pouvoir durable de la radio » qui permet de « contribue à la promotion de la diversité et à l’édification d’un monde plus pacifique et plus solidaire », dans un message rendu public, mercredi, à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la radio.

« En cette Journée mondiale de la radio, rendons hommage au pouvoir durable de la radio, qui contribue à la promotion de la diversité et à l’édification d’un monde plus pacifique et plus solidaire », souligne-t-il.

« La radio a un pouvoir rassembleur. Alors que les médias évoluent rapidement, la radio conserve une place particulière dans chaque communauté, puisqu’il s’agit d’une source accessible de nouvelles et d’informations vitales », ajoute le secrétaire général de l’ONU ;