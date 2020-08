Journée nationale de l’arbre: Les Laobés en colère contre Abdou Karim Sall…

La traditionnelle Journée nationale de l’arbre a été célébrée, ce samedi 09 Août 2020. Même si beaucoup de sénégalais se sont félicités de l’humilité du Président de la République Macky Sall qui s’est, ainsi, agenouillé pour planter son arbre à Diamniadio, son ministre de l’ Environnement et du Développement durable essuie, quant à lui, de vives critiques.

La Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora vient de monter au créneau, par la voix de son président, pour fustiger la non implication de leurs membres: ” On vient de célébrer la Journée nationale de l’arbre en grande pompe dans notre implication. Nous, nous ne sommes associés à rien. Le ministre Abdou Karim Sall a adopté une démarche solitaire sinon comment il peut mener des activités au sujet de l’arbre sans y associer les Laobés, ces véritables amis de l’arbre ? C’est vraiment insultant! “, se désole Bara Sow.

Le Président de la structure, de poursuivre: “Nous avons toujours travaillé sur ce sujet. Des questions environnementales nous intéressent au prime abord. D’ailleurs, nous avons élaboré un projet -Un Laobé, un arbre- ce, dans le cadre du programme Sénégal-Vert. Depuis son arrivée au niveau de ce département ministériel, AKS refuse de nous recevoir. Nous courons derrière une audience. Cet homme-là n’est pas le plus indiqué pour diriger cet important ministère”.

Les “Malaw” qui encouragent et félicitent le Chef de l’Etat pour les nouvelles mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus ou Covid-19, entendent initier, prochainement, une tournée de sensibilisation sur cette maladie.