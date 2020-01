Jugement Guy Marius Cie: «Noo lank» envahit le tribunal

C’est aujourd’hui mardi que Guy Mariys Sagna et Cie doivent faire face à la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel. Mais déjà, le tribunal est pris d’assaut par les membres du Collectif « Noo lank », a-t-on appris.

Suite à un premier rejet de demande de liberté provisoire, Me Moussa Sarr avait saisi la Chambre criminelle pour obtenir gain de cause. C’est la semaine dernière qu’il a reçu l’avis d’audience pour les plaidoiries. Les Conseils de Guy Marius Sagna, Fallou Gallas Seck et Ousmane Sarr vont tenter de démonter la décision du doyen des juges qui a accordé la liberté provisoire à Babacar Diop et aux étudiants et rejeté celle de leurs compagnons.