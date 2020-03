Senegal's new Prime Minister Abdoul Mbaye (L) shakes hands with former Prime Minister Souleymane Ndene Ndiaye, outside the Prime Minister administrative offices in Dakar on April 5 , 2012, after a ceremony marking the transfer of power. Abdoul Mbaye is a political newcomer who has spent most of his career as a banker, developing a reputation as a serious and rigorous technocrat. After newly elected President Macky Sall surprised political insiders by naming Mbaye as his premier, the 59-year-old newcomer got off to a no-nonsense start, trimming the 42 ministers of former president Abdoulaye Wade's government to a slimmed-down cabinet of 25 named on April 4. AFPPHOTO/SEYLLOU (Photo credit should read SEYLLOU/AFP/Getty Images)

Jules Ndéné, Abdoul Mbaye et Hadjibou reçus par Macky Le président de la République continue de recevoir les acteurs politiques pour combattre ensemble l’ennemi en commun: le Covid-19. Ce jeudi, trois anciens Premiers ministres seront reçus au Palais : C’est Souleymane Ndéné Ndiaye qui ouvre le bal. Il sera au palais à 11h. Après lui, ce sera le tour de Cheikh Hadjibou Soumaré, convoqué à 11 h 30. Le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, Abdoulaye Mbaye est troisième sur la liste de l’audience, lui qui, hier déjà, avait fait parvenir au président Sall, ses conseils et recommandations par voie épistolaire. Son entretien avec le chef de l’Etat est prévu à 12h. Derrière lui, suit Cheikh Tidiane Gadio. Le maire de Ziguinchor Abdoulaye et Robert Sagna seront reçus, respectivement à 13h et 13h30. Dans l’après-midi, les audiences vont démarrer avec Déthié Faye, coordonnateur du pôle des non-alignés, convoqué à 16h. Puis, ce sera au tour de Babacar Gaye, ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Ce dernier sera reçu à 16h30. La société civile sera également de la partie Pour sa part, Mazide Ndiaye du Réseau africain pour le développement intégré fera face au chef de l’Etat à 17h. Trente minutes plus tard, il passera le témoin à Moundiaye Cissé de l’ONG 3D. Le Coordonnateur du Forum civil ferme la liste de ce jour. Birahim Seck sera reçu à 18h par le président Macky Sall. Partager Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest