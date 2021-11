Affaire Ndiaga Diouf: Barth convoqué le 10 novembre

Qui disait que Barthélémy Dias doit surveiller ses arrières ? En tout juste après la clôture des dépôts de listes et l’officialisation de sa candidature à la mairie de Dakar, voilà que Barthélémy Dias est rattrapé par l’affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. Le candidat de Yéwi Askan Wi pour Dakar est convoqué ce 10 novembre par la 3ème Chambre de la Cour d’Appel de Dakar dans l’affaire précitée. Le timing est suspect aux yeux des avocats de Barthélémy Dias qui ont tenu à alerter l’opinion. « Après avoir déposé hier tard dans la nuit son dossier d’investiture, Barthélémy DIAS est assigné ce matin (hier matin) pour l’audience du 10 Novembre de la 3ème Chambre de la Cour d’Appel de Dakar », a indiqué Me Khoureychi Bâ. La robe noire estime que son client est « dans l’œil du cyclone », puisque l’affaire pourrait traitée en mode « fasttrack ». « Il ira répondre absolument. Il est en bonne santé et ça n’entrave en rien l’exercice de son travail et sa candidature à la mairie de Dakar », assure-t-il l’avocat. Ah ce pouvoir pour qui tous les moyens non conventionnels sont bons pour neutraliser les adversaires politiques !

Articles similaires