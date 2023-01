Justice: Tony Silva fait condamner sa belle sœur pour menace

Tony Silva a attraite mardi à la barre sa belle sœur jugée et condamnée pour tentative d’extorsion de fonds. Alphonsine Baptiste Lopes, élève en classe de Première au Lycée Maurice De Lafosse, réclamait 50 000 F Cfa à l’ancien international sénégalais, pour lui faire payer son infidélité.

L’ancien gardien de but des Lions du Sénégal, Tony Mario Sylva a fait condamner son ex belle-sœur, Alphonsine Lopes qui tentait de le faire chanter en le menaçant de publier ses sextapes si l’ancien footballeur ne lui donnait pas 50.000 FCFA. Conséquence, la coupable présumée a été attraite à la barre, devant le tribunal des flagrants délits et condamné à un mois avec sursis.

Selon la source, cette affaire découle de l’ancien mariage de Tony et son divorce houleux qui lui avait coûté très cher. En effet, Alphonsine Lopes n’est rien d’autre que la petite sœur de l’ancienne épouse de Tony Sylva. C’est sur ces entrefaites qu’elle a utilisé le réseau social, WhatsApp pour contacter le gardien de but sénégalais, en menaçant de publier des vidéos obscènes de lui.

Devant la barre, la prévenue qui est en classe de première, fera savoir qu’en réalité, elle voulait venger sa grande sœur accusant Tony Sylva de ne pas la respecter. C’est ainsi qu’elle s’est procurée une nouvelle carte SIM pour commettre son forfait qui a très mal fini…

A l’origine de cette saisine, une histoire de chantage. La belle sœur du footballeur, qui s’occupe pourtant de ses enfants, lui faisait du chantage sur WhatsApp. Pour lui soutirer de l’argent et le menaçant de voir ses vidéos obscènes sur les réseaux sociaux.

A la barre Alphonstine 20 ans, reconnaissant les faits qui lui sont reprochés, soutient qu’elle voulait juste se venger de Tony qui ne respectait pas sa femme, en l’occurrence sa sœur. Mais s’empresse t-elle de préciser que son intention était tout simplement de voir sa réaction, avouant n’avoir par devers elle ni photos ni vidéos.

Le tribunal, qui a donné acte à Tony Silva de son désistement, la déclare coupable avant de la condamner à un mois assorti de sursis.