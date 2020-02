Kaolack: AKF au coeur du « Cleaning Day »

Abdou Karim Fofana, ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique a pris part ce matin à l’opération » zéro déchet » à Kaolack. Il y était avec d’autres autorités politiques telles que le ministre-maire, Mariama Sarr, la présidente du Conseil Economique Social et Environnemental( CESE), Aminata Touré, le Gouverneur, la population etc…Tous ont rallié la gare routière de Nioro de Kaolack pour le rendre propre.

À en croire, Mr Abdou Karim Fofana, » nous sommes un pays qui étonne par le chaos que l’on voit dans l’espace public et c’est cela la dynamique créée par le chef de l’État, c’est-à-dire chercher à améliorer le cadre de vie des Sénégalais. C’est une dynamique nationale qui ne se limite pas à Dakar, vous l’avez vu le président nous a instruits de venir à Kaolack et de mettre sur pied avec les collectivités territoriales, mais aussi avec l’administration territoriale, ces initiatives qui vont permettre à Kaolack de retrouver son lustre d’antan. Alors, nous sommes venus avec 250 palmiers, une centaine de bacs à fleurs et des rouleaux de barbelés qui nous permettent de sécuriser les zones désencombrées… »