Karpower amarré à Dakar: Révélations glaçantes

Le géant turc Karpower, concepteur et constructeur des premières centrales électriques flottantes, s’est amarré à Dakar depuis le mois d’octobre 2019 au niveau du môle 4 du Port de Dakar. La centrale électrique flottante va couvrir 15% des besoins en électricité du Sénégal en gaz naturel liquéfié, à travers 240 mégawatts de son navire dénommé « Aysegul Sultan ». Ce qui est grave, cette centrale flottante engendre chaque jour des conséquences écologiques dramatiques pour les populations de Hann Bel Air. En effet, selon La Tribune, le bateau pollue et ce à cause de l’utilisation de fioul lourd qui devait être remplacé par du gaz naturel liquéfié (GNL) six mois après son installation. Aujourd’hui le délai est dépassé et la centrale continue de polluer autour d’elle. Alors que les autorités avaient annoncé que le bateau fonctionnerait au GNL (Gaz Naturel Liquéfié), la réalité est toute autre, car il fonctionne toujours au fioul lourd. Ce combustible fossile contient une multitude de produits chimiques tels que l’oxyde d’azote (NOx), l’Oxyde de soufre (SOx), les composantes organiques volatiles (VOCs) et d’autres composantes chimiques entraînant de nombreux cas de maladies respiratoires et cardio-vasculaires, surtout chez les enfants. Grand comme trois terrains de football, ce navire entraîne donc une forte pollution, avec des émissions massives de gaz à effet de serre dont les conséquences sur la santé des populations. La présence de ce navire décuple donc la pollution, déjà préoccupante à Dakar. La présence de cette centrale flottante perturbe également l’écosystème, avec le déversement d’eau chaude augmentant la température de l’eau de mer. Ces déversements impactent directement l’économie avec de grandes pertes pour les pêcheurs sénégalais.