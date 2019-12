Kédougou: Une personnes arrêtée pour criminalité faunique

Un individu a été arrêté, mardi dernier, à Kédougou pour trafic d’animaux protégés. Les agents des eaux et forêts de Kédougou, en collaboration avec les éléments du commissariat central de Kédougou et l’appui du projet Eagle Sénégal, ont procédé à l’interpellation du présumé trafiquant, alors qu’il était en possession d’une peau fraîche d’un très jeune léopard abattu.

Interpellé pour détention, circulation, et commercialisation de la peau de cette jeune fauve, le mis en cause a été conduit au commissariat de Kédougou puis remis aux agents des eaux et forêts pour la suite de la procédure, renseigne le quotidien LesEchos.

Pour rappel, cette espèce, un de nos grand félins africains avec le lion, est une espèces intégralement protégée au Sénégal.