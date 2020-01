Keur Massar: Un boulanger tue son gérant

Boulanger de profession, Mamadou Seck a été attrait devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar hier pour avoir poignardé le gérant d’une boulangerie, en l’occurrence Cheikh Thiaw. Selon L’AS, l’affaire remonte à 2015, à la suite d’une petite altercation. Depuis ce jour, le gérant et son employé ne se sont plus parlé. Un jour, Cheikh Thiaw a demandé à Mamadou Seck de faire du pain sans sel. Ce dernier lui opposa une fin de recevoir. Une petite dispute s’en est ensuivie avant qu’ils n’en viennent aux mains. Au cours de l’accrochage, Mamadou Seck a asséné un coup de couteau à son vis-à-vis. Lequel s’est affaissé gisant dans une mare de sang. Il a été évacué à l’hôpital où il a rendu l’âme. Alertée, la Brigade de Keur Massar est venue interpeller Seck. Devant la barre hier, l’accusé a nié les faits. «On ne se parlait pas depuis 3 mois. Un jour, il m’a accusé de vol. Quelques jours après, il m’a demandé de faire du pain sans sel et j’ai refusé. Il m’a insulté. J’ai riposté, le couteau en main pour me protéger. Si je n’avais pas couru, il allait me tuer. Les témoins ne disent pas la vérité », se justifie-t-il. Dans son réquisitoire, le procureur estime que le meurtrier a pris la fuite après son coup. Sur ces faits, le parquetier requiert 20 ans de prison ferme. Le verdict a été renvoyé au 21 janvier.